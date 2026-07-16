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        Isparta'da drift yaparken yayaya çarpan sürücüye 180 bin lira ceza

        Isparta'da drift yaptığı sırada yayaya çarparak yaralanmalı trafik kazasına neden olduğu belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Isparta'da drift yaparken yayaya çarpan sürücüye 180 bin lira ceza

        Isparta'da drift yaptığı sırada yayaya çarparak yaralanmalı trafik kazasına neden olduğu belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 131 Cadde'de meydana gelen yaralanmalı trafik kazasına ilişkin inceleme yapıldı.

        İncelemede, sürücü belgesi bulunmayan sürücünün otomobiliyle drift yaptığı sırada bir yayaya çarptığı tespit edildi.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak ve drift yapmak suçlarından toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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