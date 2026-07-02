Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

        Isparta'nın Atabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

        Isparta'nın Atabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.


        Atabey Göleti mevkisinde G.A. (22) ile husumetli olduğu belirtilen Yaşar Y. ve kardeşi Halil Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A, iki kardeşi bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Yaşar Y. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli G.A. da suç aletiyle gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        Şam'da bombalı saldırı
        Şam'da bombalı saldırı
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı

        Benzer Haberler

        Isparta'da bir ayda 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Isparta'da bir ayda 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Isparta'da karaçam ormanları mor ve sarı çiçeklerle bezendi
        Isparta'da karaçam ormanları mor ve sarı çiçeklerle bezendi
        Isparta'da Osmanlı'dan günümüze gül şerbeti geleneği yaşatılıyor
        Isparta'da Osmanlı'dan günümüze gül şerbeti geleneği yaşatılıyor
        Eğirdir Gölü'nde su ürünleri denetimleri sürüyor
        Eğirdir Gölü'nde su ürünleri denetimleri sürüyor
        Isparta'da elma rekoltesinde artış bekleniyor
        Isparta'da elma rekoltesinde artış bekleniyor
        Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı