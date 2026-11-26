Isparta'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem simülasyon tırıyla vatandaşlara uygulamalı afet farkındalık eğitimi veriliyor.

AFAD'ın deprem simülasyon tırı, Isparta Valiliği Meydanı'nda vatandaşların ücretsiz ziyaretine açıldı. Tırda, öğrencilere ve vatandaşlara deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıyor.

Isparta AFAD Müdürü Bilal Öztürk, AA muhabirine, yıl boyunca kent genelindeki okullarda, üniversitelerde ve kamu kurumlarında afet farkındalık eğitimleri düzenlediklerini söyledi.

Eğitimlerden yüz binlerce kişinin faydalandığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

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"Günde ortalama 300-400 öğrenciye deprem simülasyon tırında birebir uygulamalı eğitim veriyoruz. Öncelikle eğitmenlerimiz bilgilendirme yapıyor, ardından tırda deprem sarsıntısı oluşturularak vatandaşlarımıza nasıl davranmaları ve doğru tahliyenin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği gösteriliyor."

Geçmiş yıllarda yaşanan depremlerin ivmeleri dikkate alınarak tasarlanan sistemin 6,0 ile 7,2 büyüklüğündeki depremleri simüle edebildiğini belirten Öztürk, öğrencilere 6,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla eğitim verdiklerini kaydetti.

Öztürk, meydanda kurulan AFAD çadırında çocuklara yönelik oyun, boyama etkinlikleri ve çeşitli hediyelerle afet farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını, gençlere ve vatandaşlara da AFAD gönüllülük sistemini tanıttıklarını belirterek, tüm vatandaşları eğitimlere katılmaya davet etti.

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- Öğrenciler depremi simülasyon tırında deneyimledi

Eğitime katılan Isparta Gülkız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ayşe Rüveyda Yanık, okulda teorik olarak öğrendikleri bilgileri simülasyon tırında uygulama fırsatı bulduklarını belirtti.

Aynı okulun 9. sınıf öğrencisi Sude Naz Uzuner de daha önce depremle ilgili videolar izlediklerini ancak simülasyon tırında sarsıntıyı deneyimlemenin kendileri için daha öğretici olduğunu kaydetti.