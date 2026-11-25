Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca, takviye yapacaklarını belirterek, "Takıma takviyeler yapacağız. Taraftarımız ikinci yarıda farkımızı görecek" dedi.

TFF 2. Lig’de mücadele eden ISBAŞ Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca, Genel Kaptan Ender Kızıltan ile futbolcular Mazlum Demir ve Nurettin Çakır, düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 4 hafta önce takımın başına geçtiğini belirten Karaca, sakatlıklar ve yoğun maç programı nedeniyle antrenman yapmakta zorlandıklarını söyledi. Aksaray karşılaşmasında 9 futbolcunun sakat olduğunu hatırlatan Hakan Hayati Karaca, ikinci yarı için kadro takviyesi planladıklarını açıkladı. Sezonu bir geçiş dönemi olarak değerlendiren Karaca, playoff yarışından kopmadıklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki 4 haftayı en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya hazırlanacağız. Takıma takviyeler yapacağız. Taraftarımız ikinci yarıda farkımızı görecek" ifadelerini kullandı.

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"Küskünlükleri geride bırakalım"

Isparta 32 Spor'un geçmişte 15 bin taraftara oynadığını söyleyen Hakan Hayati Karaca, tribün desteğinin yeniden artması gerektiğini belirterek, "Küskünlükleri bırakalım, Isparta için bir araya gelelim. Tüm kenti takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Futbolcu Nurettin Çakır da Isparta ile özel bir gönül bağı bulunduğunu ifade ederek, "Bizler bu arma için buradayız. Taraftarımızdan daha fazla destek bekliyoruz. Sevdiği armaya gönül koymamalı, armaya sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Stoper Mazlum Demir ise takımın hedefinin playoff olduğunu belirterek, sezon sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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Belediye Başkanı Başdeğirmen’e teşekkür

Genel Kaptan Ender Kızıltan , Isparta 32 Spor'un şehrin önemli markalarından biri olduğunu vurgulayarak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı, Isparta 32 Spor'un başarısı için şehirde birlik ve beraberlik sağlanması, taraftarların takıma sahip çıkması yönündeki ortak çağrıyla sona erdi.