Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tantuni satan işletmede tüpten sızan gaz nedeniyle çıkan yangında 3 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 19.40 sıralarında Pazar Yukarı Mahallesi Yeşilçınar Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Tantuni satışı yapan iş yerinde bir anda patlama yaşandı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, işletme sahibi H.S. çıkan yangına müdahalede bulundu. Olayda işletme sahibi H.S. ile Y. S. ve P. S. dumandan hafif etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 3 kişinin olay yerine gelen ambulansta tedavileri gerçekleştirildi.

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Yangının ilk belirlemelere göre ocaktan sızan gazdan kaynaklı olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.