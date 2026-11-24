Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mahmatlar yolunda Erkan Ö. (46) idaresindeki 07 EC 062 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve araçtaki Mehmet S. ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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