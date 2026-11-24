Isparta'da 27 yıllık öğretmen Hatice Civan, sabah ilkokul öğrencilerine, öğleden sonra ise aralarında 70 yaşın üzerinde kadınların da bulunduğu kursiyerlere okuma yazma eğitimi veriyor.

Meslek hayatını eğitimle geçiren Civan, okuma yazma öğrenme fırsatı bulamayan kadınların talebi üzerine açılan kursta, farklı yaş gruplarındaki öğrencileriyle buluşuyor.

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde eğitim imkanı bulamayan kadınlar, okul sıralarına oturarak harfleri tanımayı, kalem tutmayı, okumayı ve yazmayı öğreniyor.

Öğretmen Hatice Civan, öğretmenliğe her gün ilk günkü heyecanla başladığını, ileri yaştaki kadınlara eğitim verme teklifini aldığında annesini hatırladığını ve bu nedenle teklifi kabul ettiğini söyledi.

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Öğretmenliğin yalnızca ders anlatmaktan ibaret olmadığını ifade eden Civan, "Bu meslek bir sevda, bir aşk işi. Sadece derse girip çıkmakla yapılacak bir şey değil. Bu hanımefendilerin böyle bir talepte bulunduğunu öğrendiğim gün aklıma kendi annem geldi. Onları annemin yerine koyduğum için düşünmeden kabul ettim." dedi.

- "Onların azmi benim heyecanımı artırdı"

İlk başta farklı yaş grubuna eğitim verme konusunda endişeleri olduğunu anlatan Civan, kursiyerlerin öğrenme isteğini gördükçe bu kaygılarının ortadan kalktığını dile getirdi.

Kadınların okuma ve yazma konusundaki ilerlemesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Civan, "Onların azmini gördükçe bu işin çok daha kolay olabileceğini fark ettim. Yazdıklarını ve okuduklarını gördükçe benim mutluluğum katbekat artıyor. Her gün öğleden sonrayı dört gözle bekliyorum. Onlarla sohbet ediyor, tecrübelerinden faydalanıyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan ders bitiyor." ifadelerini kullandı.

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- "Hocamızdan Allah razı olsun"

Kursiyerlerden 70 yaşındaki Emine Yurttaş, daha önce de okuma yazma kursuna katıldığını ancak istediği seviyede öğrenemediğini belirtti.

Yurttaş, Hatice Civan'ın kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Daha önce kursa gittim ama istediğim gibi okuyup yazamadım. Bu yıl arkadaşlarımızla Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurduk. Sağ olsun hocamız bizi kabul etti. Çok memnunuz. Kısa sürede bize çok şey öğretti. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.

73 yaşındaki Cennet Yumurtacı da çocukluk döneminde babasını kaybetmesi nedeniyle eğitim alamadığını ve okuma yazma öğrenemediğini anlattı.

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Yıllar sonra bu eksikliğini gidermek istediğini belirten Yumurtacı, "Küçükken okuyamadım. Babam olmadığı için okula gidemedim ama okumayı çok istiyordum. Şimdi Hatice öğretmen bize öğretiyor, az çok okumaya başladık. Daha güzel şeyler öğrenmek istiyoruz. Markete gittiğimizde her şeyi kendimiz okumak istiyoruz. Allah hocamızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.