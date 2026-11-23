Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezona "Kralın Görünmez Kıyafetleri" isimli çocuk oyunuyla perdelerini açtı. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki tiyatro gösterisi hem çocuklardan hem de vatandaşlardan tam not aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda geçen yıl kurulan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları bu sezonda da gösterilerine devam ediyor. Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Kralın Görünmez Kıyafetleri" çocuk oyunuyla bu yeni sezon için perdelerini açtı. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Lavanta Salonu'ndaki gösteri vatandaşlar ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

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Hans Christian Andersen'in unutulmaz masalı "Kralın Görünmez Kıyafetleri"ni Tolgahan Ermegen uyarlayıp, yönetti. Oyun, gösterişli kıyafetlere düşkün bir kralın, yalnızca akıllı insanların görebileceği iddia edilen sihirli bir kumaşla yaşadığı eğlenceli olayları konu alıyor. Kahkaha, müzik ve dansla zenginleşen oyun, çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken dürüstlük, cesaret ve sorgulama üzerine düşündürmeyi hedefliyor.

"Büyük olmamıza rağmen çok eğlendik"

Tiyatro gösterisi sonrasında vatandaşlar ve çocuklar oyunla ilgili görüşlerini paylaştı. Vatandaşlar oyunun çok güzel olduğunu belirterek, "Büyük olmamıza rağmen çok eğlendik. Çocuklar da çok eğlendi. Belediye Başkanımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ederiz" dediler.

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"Heyecanlı ve düşündürücüydü"

Çocuklar da kendileri için hazırlanan oyunu çok beğendiklerini ifade ederek, "Oyun heyecanlı ve düşündürücüydü. Çok komik ve eğlenceliydi. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştular.

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon oyunlarıyla seyirciyle buluşmaya devam edecek.