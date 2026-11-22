Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Göller Bölgesi Gülcülüğü ve Gül Ürünleri: Üretim, Kalite ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Çalıştayı", sektörün tüm paydaşlarını Isparta'da bir araya getirdi. Çalıştayda gül üretiminin geleceği, ürün kalitesi, katma değerli üretim, sektörün karşılaştığı sorunlar ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik konular ele alındı.

Yağ gülü için çalıştay düzenlendi

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Göller Bölgesi'nin en önemli tarımsal ve ekonomik değerlerinden biri olan yağ gülünün üretimden nihai ürüne uzanan değer zincirinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Uçar, Isparta Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve gül üreticisi Fahrettin Gözgün, Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sabri Erbaş ile kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, gül üreticileri, çiftçiler, gülyağı üretimi ve işlenmesi alanında faaliyet gösteren işletmeler ve kozmetik sektörü temsilcileri katıldı.

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Üretimden ticarete tüm aşamalar konuşuldu

Türkiye'nin en önemli yağ gülü üretim merkezi olan Isparta'da gül yetiştiriciliği, tarımsal faaliyet olmasının yanı sıra işleme sanayisi, kozmetik üretimi, ihracat ve kırsal istihdam açısından da önemli bir ekonomik değer taşıyor. Gül çiçeğinin yetiştirilmesi, hasat edilmesi, işlenerek gülyağı ve gül suyuna dönüştürülmesi ve bu ürünlerin farklı sektörlerde kullanılması, birbirine bağlı çok sayıda üretim ve ticaret aşamasını kapsıyor. Bu çerçevede düzenlenen çalıştayda üretimin ekonomik sürdürülebilirliği, ürün kalitesinin korunması ve gülcülüğün rekabet gücünün geliştirilmesi temel gündem başlıkları arasında yer aldı. Üreticilerin, işleme tesislerinin ve nihai ürün geliştiren işletmelerin aynı platformda buluşmasıyla, sektörün farklı aşamalarında karşılaşılan sorunların bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesine imkân sağlandı.

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Isparta yağ gülü sektörü konuşuldu

Çalıştayın açılış konuşmasında söz alan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, "81 il 81 ürün programı kapsamında Isparta yağ gülü sektörünü konuşurken yalnızca bir tarımsal ürünü değil bir şehrin kimliğini, üretim kültürünü, ihracat kapasitesini ve geleceğini hep birlikte istişare ediyoruz. Yapıyor olduğumuz bu çalışmayla amacımız ülkemizin ve dünyanın önde gelen gül sektörü üreticilerinden Isparta'nın katma değerli ürün çeşidini artırmak, üretimde verimliliği ve yenilikçi uygulamaları araştırıp bunlara dayalı stratejiler geliştirmektir. Stratejileri geliştirirken iklim şartlarında yaşanan değişim, dijitalleşme ve yapay zekanın gün geçtikçe hayatımıza daha yoğun bir şekilde girmesi kırsal nüfusta yaşanan azalma dolayısıyla teknoloji kullanım ihtiyacını giderek artması ve organik ürün talebinin artışı gibi hususların özellikle dikkate alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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Gül sektörünün önemine dikkat çekildi

Açılış konuşmasında söz alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Uçar da programın akademik katılımcıları arasında yer aldı. Uçar konuşmasında, sürdürülebilirliğin öneminden bahsederken; gül sektörünün geliştirilmesinde yalnızca üretim miktarının artırılması değil, elde edilen ürünlerin niteliklerinin korunması, yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Bu doğrultuda üniversitelerin sahip olduğu araştırma altyapısı ve akademik bilgi birikimi ile üreticilerin sahadaki deneyimlerinin bir araya getirilmesinin, sektörün sorunlarına uygulanabilir çözümler geliştirilmesi açısından fırsatlar sunabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

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Üreticilerin geleceğe yönelik kaygıları konuşuldu

Çalıştayda söz alan eski Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı ve gül üreticisi Fahrettin Gözgün, gülcülüğün Isparta açısından taşıdığı öneme ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzun yıllardır gül üretimiyle ilgilenen Gözgün, üreticilerin ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin karşı karşıya bulunduğu sorunların ortak bir platformda dile getirilmesinin önemine dikkat çekti. Isparta gülünün sahip olduğu marka değerinin korunması ve üreticilerin geleceğe yönelik kaygılarının değerlendirilmesi bakımından çalıştayın önemli olduğunu ifade eden Gözgün, toplantının sektör adına yararlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

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Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı

Program kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sabri Erbaş da bir sunum gerçekleştirdi. Erbaş sunumunda; üretim kalitesinin yükseltilmesi, ham maddenin özelliklerinin korunması ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, gülcülüğün geleceği açısından bilimsel araştırmalarla desteklenmesi gerektiği hususlarından bahsetti. "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, yerel değerlerin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü ürünlerin daha yüksek katma değerle değerlendirilmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir buluşma oldu. Gülcülük sektörünün mevcut durumuna ilişkin farklı paydaşların bilgi ve deneyimlerinin bir araya getirilmesi, ilerleyen dönemde gerçekleştirilebilecek araştırma, yatırım ve iş birliği çalışmalarına katkı sağlayabilecek bir zemin oluşturdu.