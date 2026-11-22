İSMAİL KUZ - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) akademisyenleri, Isparta'da gül işleme ve mantar üretiminden kaynaklanan atıklar ile üniversite kampüsü ve yemekhanelerden toplanan organik atıklardan tarımda kullanılabilecek kompost elde etti.

SDÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Tosun öncülüğünde yürütülen projeyle organik atıkların çevreye yük olmaktan çıkarılarak tarımda ve yeşil alanlarda kullanılabilecek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da iki gün boyunca projelerini tanıtan SDÜ akademisyenleri, iklim değişikliği, su, enerji, atık yönetimi ve dirençli şehirler gibi konularda sunumlar gerçekleştirdi.

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Tosun, AA muhabirine, COP31'de tanıttıkları projenin, Isparta'da öne çıkan gül posası ve atık mantar kompostunun değerlendirilmesine odaklandığını söyledi.

Gül işleme ve mantar üretimi sonrasında bölgede önemli miktarda organik atık oluştuğunu belirten Tosun, bu atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla Isparta'da solucan üretimi yapan firmayla işbirliğine gidildiğini ifade etti.

- Tarımda kullanılabilen gübre elde ediliyor

Projede gül posası ve atık mantar kompostunun yanı sıra hayvan gübresi, üniversite kampüsündeki budama ve çim atıkları ile yemekhanelerden çıkan organik atıkların da kullanıldığını anlatan Tosun, yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalarla kapsamlı bir organik atık yönetim modeli oluşturduklarını kaydetti.

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Tosun, üniversite ve bölge ölçeğinde uygulanabilecek örnek bir model geliştirmek istediklerini belirterek, "İyi bir organik atık yönetim modeli ortaya koyarak hem üniversitemiz hem de bölgemiz adına sektöre ve diğer üniversitelere rol model olmak istiyoruz." dedi.

Kompostlama sürecinin ardından elde edilen ürünlerin tarım alanlarında ve yeşil alanlarda kullanılabileceğini anlatan Tosun, projenin sıfır atık hedefine katkı sağlayacağını vurguladı.

Çalışmaların üniversiteye ve bölgeye önemli katkılar sunacağına inandığını dile getiren Tosun, projenin ülke, üniversite ve bölge için hayırlı olmasını diledi.