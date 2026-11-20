Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mimar Sinan Katlı Otopark inşaatında incelemelerde bulundu. Otoparkın bodrum ve 6 kat olarak inşa edileceğini belirten Başkan Başdeğirmen, 173 araç kapasiteli otopark ile bölgedeki otopark sorununun çözüleceğini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana şehrin trafiğinin rahatlatılması ve otopark sorununun çözülmesi için çalışmalar yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentin kalbi noktalarından biri olan Mimar Sinan Caddesi’ndeki otopark sorununu da çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Isparta Belediyesi tarafından Mimar Sinan Caddesi üzerindeki eski ITSO binasının arka tarafındaki açık otopark alanına katlı otopark inşa ediliyor. Bin 676 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilecek Mimar Sinan Katlı Otopark için inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, teknik ekibiyle birlikte otopark inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yüklenici firma yetkilerinden bilgi aldı.

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Başkan Başdeğirmen: "Bu bölge için 173 araç kapasitesi önemli bir sayı"

Otopark inşaatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mimar Sinan Caddesi’nin arka sokağında Mimar Sinan Katlı Otopark yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, müteahhit firmanın işi zamanında bitirmek için kaliteli ve güzel bir iş yaptığını söyledi. 2027 yılının şubat ayının sonunda otoparkın hizmete başlamasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, bölgede otopark sorunu olduğunu belirterek, "Tek katta 3040 araç konulabilirken şimdi bodrum ve 6 kat otopark yaptığımızda 173 aracı buraya bırakabileceğiz. Burası için 173 araç önemli bir sayı. Belediyenin önünden Otel Isparta'nın veya Mimar Sinan Camisi'nin önüne kadar sağ tarafa sıralı park edilen araçları saysanız tam 4550 tane çıkıyor. O kadar uzun bir mesafede 50 araç muhafaza edebiliyoruz. Biz bunun gibi 173 aracı muhafaza edebileceğimiz bodrum ve 6 katlı bir katlı otoparkı da bitirmek üzereyiz. Burası bittiği zaman Isparta'mızın park sorunu olan caddesinde de sorunu çözmüş olacağız" dedi.

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"Amacımız ileriki zamanlarda otopark sorununun daha aza indirgenmesi"

Otopark sorununun tüm şehirlerde olduğu gibi Isparta’da da problem olmaya başladığını ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Çünkü araç sayısı her geçen gün artıyor. Bu kadar araç sayısının artışına karşılık otopark üretmek çok kolay değil. Çünkü yerleşimi olmuş, yerleşim bitmiş bir şehirdeyiz ve kalabalık olan alanlarda şehirlerin en çok kullanılan alanları ve yapı olarak dolu olan alanlar. Böyle yerlerde de otopark oluşturmak çok zor. Bizler buraya geldiğimiz zaman arsa sahipleriyle anlaşarak bunların paralarını ödeyerek satın aldık ve burayı bu hale getirdik. Bunun gibi satın alabileceğimiz de olsa boş alanlar oldukça bunları değerlendirmeye çalışıyoruz ve kendi mülklerimizin de altlarını sürekli otopark olması için projelendiriyoruz. Amacımız ileriki zamanlarda bu otopark sorununun daha aza indirgenmesi" ifadelerini kullandı.