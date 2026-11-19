Isparta Belediyesi bünyesindeki Bilim Isparta, ara tatilde de öğrencilere kapılarını açarak, Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım, Astronomi, Havacılık ve Uzay ile Teknoloji atölyelerinde deneyim kazanmalarını sağlıyor.

Isparta Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile Fatih Mahallesi’nde hizmet veren Bilim Isparta’da Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım, Astronomi, Havacılık ve Uzay ile Teknoloji olmak üzere 5 atölyede ücretsiz olarak eğitim veriliyor. Ara tatilde de öğrencilere kapısını açan Bilim Isparta’da 614 yaş aralığındaki öğrenciler, bilim ve teknolojiyi deneyimleyerek keşfediyorlar.

Ünyay: "Amacımız her çocuğa bilimi merak ettirmek"

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Bilim Isparta proje yürütücüsü Mehmet Ünyay, merkez hakkında bilgi vererek başvuruda bulunan tüm çocukların eğitimlere ücretsiz katıldığını söyledi. Ünyay, "Ara tatilde çocuklarımızın hem eğlenceli hem iyi vakit geçirmeleri için hafta içi etkinlik düzenledik. Cuma gününe kadar etkinliklerimiz sürecek. Çocuklarımız her atölyede en az 1 saat kadar eğitim alıyorlar ve farklı atölyeleri deneyimleyebiliyorlar. Burada amacımız çocukları dinlenirken eğlendirmek, bilimi ezbere değil dokunarak, deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak. Onlarla birlikte biz de burada eğleniyoruz. Onlar buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Biz de amacımıza ulaşmış oluyoruz. Amacımız her çocuğa bilimi merak ettirmektir. Misyon ve vizyon vermektir. Burada doğa, uzay, tasarım, matematik ve teknoloji, atölyesi olmak üzere 5 atölyemiz var. Her atölyede farklı bir branşta eğitim veriyoruz. Doğada fizik, kimya, biyoloji deneyleri, fiziksel aktiviteler yaparken, uzayda güneş gözlemi yapıp, gezegenleri tanıtıyoruz. Uçuş simülatörümüz var. İnsansız hava aracı yapıyoruz. Tasarımda çocuklara 3 boyutlu modelleme gibi farklı etkinlikler yapıyoruz. Analitik düşünmelerini geliştirmeye çalışıyoruz. Matematikte ezbere değil yaşayarak öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hem yazılım hem de donanımsal eğitimler veriyoruz. Çocuklar, dokunarak bir robotu kendileri tasarlayabiliyorlar. Devre kartlarından, kendi devrelerini tasarlayıp, hayallerindeki cihazları üretebiliyorlar. Bilim merkezinde bir kalıbımız yok. Müracaat eden herkesi alıyoruz. Uygun sıralamaya, uygun şartlara göre çocuklarımızı sıralamaya alıp çocuklarımızla etkinlik yapabiliyoruz. Isparta Belediyemizin ücretsiz bir hizmetidir. Sağ olsun, Şükrü Başkanımız çok büyük destek veriyor. Onun destekleriyle burada hiçbir çocuktan ücret almıyoruz. Her şeyi kendimiz sağlıyoruz ve onlara sunuyoruz. Buraya gelirken kalem bile getirmelerine gerek yok. Her çocuğumuzu buraya bekliyoruz. Günlük kapasitemiz 300 kişiliktir. Hafta sonları da dolu oluyoruz" dedi.

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Esenli: "Bizlere böyle güzel bir yer sunduğu için başkanımıza teşekkür ederiz"

Bilim Isparta’da eğitim alan Elif Ece Esenli, güzel bir yerde eğitim almalarını sağladığı için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Esenli, "Uzay atölyesinde uzayla ilgili bilgiler öğreniyoruz. Tasarımda boyamalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Teneffüslerde oyun oynuyoruz. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e bizlere böyle bir yer sunduğu için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mercan: "Başkanım sizi çok seviyoruz"

Bilge Mercan ise Bilim Isparta’da aldıkları eğitimlerden bahsederek, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Mercvan, "Tasarımda tuval boyuyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz. Uzay atölyesinde çok güzel bilgiler veriyorlar. Matematik atölyesinde de çok güzel bilgiler veriyorlar. Çok mutluyum ve çok eğleniyorum. Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz" ifadelerinde bulundu.

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Coşkun: "Başkanımız çok güzel bir yer yapmış"

Caner Coşkun da Bilim Isparta’da çok eğlendiğini ve her zaman gelmek istediğini ifade etti. Coşkun, "Burada çok eğleniyorum. Matematik atölyesinde matematik işlemleri yapıyorum. Uzay atölyesinde uzayla ilgili bilgileri inceliyorum. Doğa atölyesinde doğayı inceliyorum. Tasarım atölyesinde farklı şeyler tasarlıyorum. Buraya gelirken çok mutlu oluyorum. Her zaman olsa, her zaman gelirim. Her zaman bütün kurslara gelmeye çalışıyorum. Burayı çok seviyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yer yapmış" diye konuştu.

Bilim Isparta’da ara tatil eğitimleri 20 Kasım Cuma günü sona erecek.