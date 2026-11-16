9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Isparta'da hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Giriş: 16.11.2026 - 17:21 Güncelleme:
Isparta'da hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında yağma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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