Isparta'da aranan 38 kişi yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 45 bin 105 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı. Denetimlerde 20 bin 595 araç kontrol edilirken, 44 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1.47 gram eroin ele geçirildi.

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