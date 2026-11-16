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        Isparta'da aranan 38 kişi yakalandı

        Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 45 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Isparta'da aranan 38 kişi yakalandı

        Isparta’da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 45 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

        Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 45 bin 105 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı. Denetimlerde 20 bin 595 araç kontrol edilirken, 44 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1.47 gram eroin ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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