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        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Kadın Basketbol Takımı'nı ilk maçta yalnız bırakmadı

        Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Kadın Basketbol Takımı'nı ilk maçta yalnız bırakmadı

        Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, ligin ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk ederken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de ilk maçın heyecanına ortak oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Kadın Basketbol Takımı'nı ilk maçta yalnız bırakmadı

        Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, ligin ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk ederken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de ilk maçın heyecanına ortak oldu.

        Isparta’da kısa bir süre önce kurulan Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, ilk maç heyecanını yaşadı. 20262027 sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, Işıkkent Kapalı Spor Salonunda Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de tribündeki yerini alarak, kadın takımına destek verdi.

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        "Geçmiş olsun başkanım galibiyet size armağan"

        Heyecanlı geçen maçta Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 7963'lük skorla mağlup etti. Lige galibiyetle başlayan Ispartalı sporcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Isparta 32 Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz hafta eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte trafik kazası geçiren Şükrü Başdeğirmen'e bu galibiyeti armağan ettiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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