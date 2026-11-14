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        Isparta'da kaçak sigaralara el konuldu

        Isparta'da polis ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Isparta'da kaçak sigaralara el konuldu

        Isparta'da polis ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

        Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 350 paket (47 bin dal) kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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