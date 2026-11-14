Isparta'da kaçak sigaralara el konuldu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 350 paket (47 bin dal) kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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