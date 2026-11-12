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        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Isparta'da anaokulu açılışında konuştu:

        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Isparta'da anaokulu açılışında konuştu:

        ⁠Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Büyük projeler yapıyoruz ama beni en fazla anaokulu projesi heyecanlandırıyor. Çünkü burada yatırım insana yapılıyor. Taşa, toprağa yaptığınız yatırımın ömrü belli 50-100 sene ama insana yapılan yatırım nesilden nesile devam ettiriliyor. Onun için insana yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:27 Güncelleme:
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Isparta'da anaokulu açılışında konuştu:

        ⁠Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Büyük projeler yapıyoruz ama beni en fazla anaokulu projesi heyecanlandırıyor. Çünkü burada yatırım insana yapılıyor. Taşa, toprağa yaptığınız yatırımın ömrü belli 50-100 sene ama insana yapılan yatırım nesilden nesile devam ettiriliyor. Onun için insana yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Yıldırım, Isparta'da "81 İle 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yapılan Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulunun açılış törenindeki konuşmasında, ülkeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıl hizmet ettiğini söyledi.

        Ulaşım, iletişim, altyapı hizmetlerinde ağırlıklı olarak sorumlu olduğunu belirten Yıldırım, "Bu sorumluluğumuz sebebiyle doğudan batıya, kuzeyden güneye yolları böldük, sevenleri birleştirdik. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Projeler yaptık. Milletimizin hayalini hakikate dönüştürdük." diye konuştu.

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        Yıldırım, yapılan hizmetlere dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünyada en büyük projeleri biz gerçekleştirdik. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Bugün dünyanın en büyük buluşma yeri İstanbul Havalimanı yıllık 200 milyon yolcuya hizmet veriyor. İnsanların dünyaya dağıldığı merkez haline geldi. Son 10 yıl içinde dünyada yapılan 10 tane büyük projenin 7 tanesini biz yaptık. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara, İstanbul İzmir otoyolu, Ankara Niğde Mersin Urfa otoyolu, hızlı tren daha birçokları var. Marmaray, Avrasya bunların hepsi dünyada ödül almış projeler. Bunları gerçekleştirdik, milletimizin hizmetine verdik. "

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        - "İnsana yatırım yapmaya devam edeceğiz"

        Milletin kendilerine güvendiğini ve inandığını dile getiren Yıldırım, milletten aldıkları güçle memleketin özlem duyduğu asırlık projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Yıldırım, "81 İle 81 Anaokulu Projesi"ne ilişkin şunları söyledi:

        "Büyük projeler yapıyoruz ama beni en fazla anaokulu projesi heyecanlandırıyor. Çünkü burada yatırım insana yapılıyor. Taşa, toprağa yaptığınız yatırımın ömrü belli 50-100 sene ama insana yapılan yatırım nesilden nesile devam ettiriliyor. Onun için insana yatırım yapmaya devam edeceğiz. 81 İle 81 Anaokulu Projesi başkanlığımız yıllarında Semiha Hanım'ın ortaya koyduğu bir fikirle başladı. 70 okulu tamamladık. İnşallah onları da hayırseverlerimiz sayesinde tamamlayacağız."

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        Burada sadece bir okulun kapısının açılmadığının altını çizen Yıldırım, geleceği teslim edecekleri çocukların kendilerini yetiştireceği, geliştireceği, sorup sorgulayacakları bir yuvanın açılışını yaptıklarını kaydetti.

        Okulun 2022'de açıldığını ancak resmi açılışı şimdi gerçekleştirebildiklerini dile getiren Yıldırım, "O kadar çok iş yapıyoruz ki her birinin resmi açılışını yapma şansımız yok. 10 sene açılış yapsak Türkiye yine yaptığımız eserlerin açılışını bitiremez. Bu kadar çok iş yapıyoruz. Bu resmi açılışın bir amacı da hayır sahibine teşekkür etme fırsatı bulmak. Hayırseverimiz Emin Gülmez'in Allah hayırlarını kabul etsin." şeklinde konuştu.

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        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dua edilerek kesildi.

        Yıldırım, anaokulundaki öğrencileri ziyaret ederek hediye dağıttı, daha sonra okulun bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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