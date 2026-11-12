Yaban domuzuna çarpamamak için direksiyonu kırdı, şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yola fırlayan yaban domuzuna çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y.K. idaresindeki 42 AUR 468 plakalı Opel marka araç, Aşağı Kaşıkara köyü Kırk mevkiinde aniden yola fırlayan yaban domuzuna çarpmamak için sürücüsü manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak şarampoldeki köy tabelasına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. Yaralı yolcu ambulans ile Yalvaç devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, Jandarma ekipleri kaza yerinde yol güvenliği alarak kontrollü geçiş sağladı.

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Kaza yapan otomobil kurtarıcı yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.