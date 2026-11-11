Isparta'da pekmez kabından uyuşturucu çıktı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 gram eroin ele geçirilirken, çantasında bulunan pekmez kabı içerisinde ise poşete sarılı 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.