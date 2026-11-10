Misparta'da 10 Kasım'a özel ebediyetin kokusu tasarlandı

Isparta Belediyesi Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla özel bir koku tasarlandı. Ebediyetin Kokusu ismi verilen özel tasarım ölmez çiçek ve lotustan ilham alınarak oluşturuldu. Bu özel koku, bir hafta boyunca müzede sergilenecek.

Isparta Belediyesi Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde etkinlikler devam ediyor. Daha önce Cumhuriyetin 103'üncü kuruluş yılına özel bir koku hazırlanan Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde bu kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla özel bir koku tasarlandı. ‘Ebediyetin Kokusu' ismiyle ziyaretçilerin beğenisine sunulan bu özel tasarım, 4 mevsim solmamasıyla bilinen ölmez çiçek ve yeniden doğuşu simgeleyen lotus çiçeğinin harmanlanmasıyla oluşturuldu.

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"Hiçbir zaman solmayan ve ebediyete kadar sonsuz olan bir koku tasarlamak istedik"

Sergi hakkında bilgi veren Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi Sorumlusu Dr. Meryem Karakurt, Dolmabahçe Sarayı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği odada duran saat ve portresinin de canlandırmalarını sergilediklerini dile getirdi. Karakurt, "Hiçbir zaman ölmeyen, solmayan, ölmez çiçek ve yeniden doğuşu simgeleyen lotusu birleştirerek ebediyetin kokusunu tasarladık. Ziyaretçilerimizle buluşturmak üzere burada sergilemek için hazırladık. Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu fikirleriyle, destekleriyle bizlerle yaşadığı için bu bağlamda hiçbir zaman solmayan ve ebediyete kadar sonsuz olan bir koku tasarımı fikri doğdu. Bilindiği üzerine ölmez çiçek 4 mevsim hep kalır. Lotus ise bataklıkta var olmasına rağmen hep tertemizdir. Biz de bunlardan esinlenerek yaptık. Bu koku, sergi süresince burada olacak ve ziyaretçilerimiz hissedebilecek. Yaklaşık olarak 1 hafta sergide kalmasını planlıyoruz. Destekleri için Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e, Belediye Başkan Yardımcımız Özler Erdoğan'a ve Misparta çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.