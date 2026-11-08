Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonya vatandaşı için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, AA muhabirine, kaybolan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bu gece kurtarılmalarının planlandığını kaydetti.

Dronla yapılan çalışma sonucunda yeri belirlenen kişilere ulaşmak için ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

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