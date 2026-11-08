Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonya vatandaşı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da 2 Polonya vatandaşı mahsur kaldı.
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da 2 Polonya vatandaşı mahsur kaldı.
Yazılı Kanyon'a giren iki Polonya vatandaşından haber alınamaması üzerine Isparta AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Dronla yapılan çalışma sonucunda yeri belirlenen kişilere ulaşmak için ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.
Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, AA muhabirine, kaybolan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bu gece kurtarılmalarının planlandığını kaydetti.
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