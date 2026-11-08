Yangında evleri kullanılamaz hale gelen çiftin evi Isparta Belediyesince tamir ediliyor

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde yaşayan ve eylül ayında evleri ile ahırları çıkan yangında zarar gören DuyguAhmet Yıldız çiftine Isparta Belediyesince yardım eli uzatıldı.

Eylül ayında çıkan yangın sonucunda evleri ve ahırları kullanılamaz hale gelen Yıldız ailesi Başkan Başdeğirmen'den destek istedi. Ailenin isteğine karşılık veren Başkan Başdeğirmen, evin ve ahırın tadilatı için gerekli çatı malzemesi, demir, briket ve çimentoyu aileye gönderdi. Gönderilen malzemelerle evde ve ahırda tadilat başladı.

Ahmet Yıldız: "Başkanımız bizi kırmadı"

Yangında evleri ve ahırları zarar gören Ahmet Yıldız, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in sağladığı çatı malzemesi, demir, briket ve çimento desteğiyle tadilat çalışmalarına başladıklarını belirtti. Ahmet Yıldız, "Evimiz ve ahırımız 13 Eylül günü gece saatlerinde yandı. Yangın bir anda çıktı. Komşular yangını gördü ve bize haber verdi. Yangından sonra Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e başvurduk. Allah ondan razı olsun, bizleri kırmadı ve evimiz ile ahırımızın tadilatı için gerekli olan çatı malzemeleri, demir, briket ve çimentoyu hemen bize gönderdi. Biz de kendi imkanlarımızla evimizi ve ahırımızı tadilat yapıyoruz" dedi.

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Evlerinin ve ahırlarının yanmasından dolayı çok üzüldüklerini belirten ev sahibi Duygu Yıldız, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in destekleriyle evlerini ve ahırlarını tadilat ettiklerini söyledi. Duygu Yıldız, "Yangın sonrası destek için başvurduğumuzda bizi geri çevirmediler. Tadilat için malzeme gönderdiler. Bu malzemelerle ustalarımız evimizi ve ahırımızı tadilat ediyorlar" diye konuştu.

Muhtar Arslan: "Tadilat işleri devam ediyor"

Yeşilköy Muhtarı Hüseyin Arslan ise "Yıldız ailemizin evinde ve ahırında gece sabaha yakın saatlerde bir yangın çıktı. Yangının bize haber verilmesiyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait su tankeri ile yangına müdahale ettik. Sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdüler. Ancak evin ve ahırın birçok bölümü yandı. Yangın sonrası durumu Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e ilettik. Kendisinden Allah razı olsun hemen ilgilendi ve gerekli malzemeleri gönderdi. Şu anda da tadilat işleri devam ediyor. Desteklerinden dolayı Şükrü başkanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.