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        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde beton dökme işlemi tamamlandı

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü Güç Ünitesinde türbin tesisi temeline beton dökme işlemi tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde beton dökme işlemi tamamlandı

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü Güç Ünitesinde türbin tesisi temeline beton dökme işlemi tamamlandı.

        Beton dökme çalışmalarına hazırlık kapsamında uzmanlar 308 ton donatı ile 69 ton gömülü parçanın montajını gerçekleştirdi ve türbin ünitesinin sabitlenmesi için ankraj ekipmanlarını yerleştirdi. Beton dökme işlemi kesintisiz olarak bir günden fazla sürdü. Bu süre içerisinde inşaatçılar, dokuz beton pompası kullanarak 2 bin 241 metreküp beton karışımı döktü.

        Yoğun donatı, temelin karmaşık geometrisi ve çok sayıda gömülü parça beton karışımının dökülmesinde uygulanacak teknolojiyi belirledi. Tüm çalışma boyunca Akkuyu NGS sahasındaki beton santralleri beton karışımının kesintisiz şekilde tedarik edilmesini sağlarken, çalışmalarda görev alan uzmanlar pompaların çalışmasını ve farklı bölümlerde beton dökme işlemlerini koordineli şekilde yürüttü.

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        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

        “Proje ekibimiz için bu, Akkuyu NGS’de inşa edilen dördüncü türbin tesisi temelini oluşturuyor. Türbin-jeneratör ünitesinin güvenilirliği daha temelinin inşası aşamasında sağlanmaya başlıyor. Yapının yalnızca türbin ve jeneratörün ağırlığına değil, aynı zamanda ekipmanın çalışması sırasında oluşan yüklere de dayanması gerekiyor. Özel yay blokları, titreşimlerin makine dairesi yapılarına iletilmesini azaltıyor. Temel, onlarca yıl boyunca Türkiye için elektrik üretecek ekipmanın güvenilir şekilde çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle makine dairesinde de, NGS’nin diğer tesislerinde olduğu gibi, her bir elemana yönelik kalite gereklilikleri güç ünitelerinin tüm işletme ömrü dikkate alınarak belirleniyor.”

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        Beton dökme işleminin tamamlanmasının ardından temel, tasarım mukavemetine ulaşacak. Bu süreç yaklaşık 60 gün sürecek. Ardından uzmanlar kalıbı sökecek ve yapının kontrolünü gerçekleştirecek. Çalışmaların kalitesi, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) ve bağımsız denetim kuruluşunun uzmanlarının da yer aldığı bir komisyon tarafından kontrol edilecek. Tüm kontrollerin tamamlanmasının ardından türbin-jeneratör ünitesinin bileşenlerinin montaj çalışmalarına başlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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