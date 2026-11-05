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        Isparta'da ekim ayında 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Isparta'da jandarma ekiplerince ekim ayında düzenlenen denetimlerde 41 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Isparta'da ekim ayında 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Isparta'da jandarma ekiplerince ekim ayında düzenlenen denetimlerde 41 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ekim ayında denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

        Kontrollerde 6 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, 10 kişinin ülkede yasa dışı bulunduğu, 25 kişinin ise yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği belirlendi.

        Yakalanan 41 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, toplam 658 bin 371 lira idari para cezası uygulandı.

        Düzensiz göçmen durumundaki 16 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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