Isparta'nın Atabey ve Gönen ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Gönen ilçesinde 31 Ekim'de düzenlenen operasyonda bir şüpheliye ait 100 gram esrar, 15 gram metamfetamin, kağıda emdirilmiş 4 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ve 49 tabanca fişeği ele geçirildi.

Aramalarda 19 gram eroin, 287 uyuşturucu hap, 4 kök kenevir bitkisi, 73 gram esrar, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 ruhsatsız tabanca, 38 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 muşta, bir kılıç, 3 kama ve 7 muhtelif kesici-delici alet ele geçirildi.

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