Isparta'nın Atabey ve Gönen ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Isparta'nın Atabey ve Gönen ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Isparta'nın Atabey ve Gönen ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik 22 Ekim'de Atabey ilçesinde düzenlenen operasyonda, 23 şüpheliye ait 25 adreste arama yapıldı.
Aramalarda 19 gram eroin, 287 uyuşturucu hap, 4 kök kenevir bitkisi, 73 gram esrar, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 ruhsatsız tabanca, 38 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 muşta, bir kılıç, 3 kama ve 7 muhtelif kesici-delici alet ele geçirildi.
Gönen ilçesinde 31 Ekim'de düzenlenen operasyonda bir şüpheliye ait 100 gram esrar, 15 gram metamfetamin, kağıda emdirilmiş 4 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ve 49 tabanca fişeği ele geçirildi.
İki operasyonda yakalanan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
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