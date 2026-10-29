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        Başkan Başdeğirmen belediye personeliyle bir araya geldi

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte belediye personeli ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Başkan Başdeğirmen belediye personeliyle bir araya geldi

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte belediye personeli ve aileleriyle bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıldönümünü belediye personeli ve aileleriyle birlikte kutladı. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yemek öncesinde ise çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Başkan Başdeğirmen, yaptığı konuşmada coşkulu ve kalabalık bir aile olduklarını belirterek, bu ailenin kıymetini bildiklerini söyledi. Geçen yıl başlattıkları cumhuriyet yemeğinin ikincisinde mesai arkadaşları ve aileleriyle birlikte olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Bu buluşmayı geleneksel hale getirerek devam ettireceğiz. Nice nice yıllar sizlerle beraber, böylesine güzel ve coşkulu günleri hep beraber yaşayalım inşallah. Sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum. Sizlerin saygısı, sevgisi ve görevinize olan bağlılığınız bizlere şevk olarak geri dönüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittiğim zaman kendisinin söylediklerini dinleyip geldiğimde sanki o gün ilk heyecanla belediye başkanı seçilmiş kadar kendimi tazeleyerek geliyorum. Bizden istediği hizmetlerin hepsini yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak bu mücadeleyi veriyoruz. Bugün meclis üyelerimizle beraber aldığımız kararlar, yaptığımız tüm yatırımları ortaya koyan kararlardır. Başkan yardımcılarımız, personelimizle hep beraber bu hizmetleri yapıyoruz. Ankara'dan parayı getirmek bana ait, bu parayı hizmete harcamak sizlere ait. Herkesin bir görevi var. Bizler Ankara'dan aldığımız parayı toplumumuzun birçoğunun istifade edeceği hizmetlerde kullanmaya çalışıyoruz. Öncelik burada yaşayan vatandaşımız" dedi.

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        Fatmagül Çevik'i cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi

        Konuşmanın ardından dua edilerek, yemeğe geçildi. Daha sonra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve her turnuvada aldığı başarılarla Isparta'yı gururlandıran Isparta Belediye Spor Kulübü Halter Milli Sporcusu Fatmagül Çevik ve halter antrenörü Ferit Şen'i tebrik etti. Başkan Başdeğirmen, "Her zaman bizim göğsümüzü kabartan yabancı ülkelerde göndere Türk bayrağımızı çektirip, İstiklal Marşımızı söyleten başarılı kızımız, belediyemiz kulübü sporcusu Fatmagül'ü aldığı başarılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi. Başkan Başdeğirmen, Çevik'i başarılarından dolayı cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

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        1923 motifli Türk bayrağı hediye edildi

        Başkan Başdeğirmen'e Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına 35 gönüllü kadının el emeğiyle yapılan 1923 motifli Türk bayrağı hediye edildi. Hediye için teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, "İlmeğin birini benim için birini de eşim Şadiye Hanım atacak diye ayarlamışlar ama Şadiye Hanım'ın sizlere çok selamı var. Daha önce gözünden ameliyat olmuştu. Üç ameliyattan sonra dördüncü ameliyat gerekli oldu. Tekrar ameliyat olduğu için gelemedi. Kendisinin ilmeğini geldiği zaman attırırız inşallah" diyerek, 1923 motifli Türk bayrağına ilmek attı.

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        Bir personel annesi de rölyef sanatıyla yaptığı Atatürk tablosunu Başkan Başdeğirmen'e hediye etti. Programın sonunda yemeğe katılan personel arasında çekiliş düzenlenirken, çekilişle 10 personele cumhuriyet altını, 26 personele de bisiklet hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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