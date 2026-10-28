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        81 ildeki 103 endemik bitkiden Cumhuriyet kokusu tasarlandı

        Isparta'da Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yılına özel 81 ilde bulunan 103 endemik bitkinin karışımıyla "Cumhuriyet kokusu" tasarlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:57 Güncelleme:
        81 ildeki 103 endemik bitkiden Cumhuriyet kokusu tasarlandı

        Isparta'da Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yılına özel 81 ilde bulunan 103 endemik bitkinin karışımıyla "Cumhuriyet kokusu" tasarlandı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Isparta Belediyesi Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde 81 ilde bulunan 103 endemik bitkinin karışımıyla Cumhuriyet kokusu üretildi. Kokunun lansmanı ‘Cumhuriyetin Kokusu: 1923'den Bugüne' isimli sergiyle yapıldı. Lansmana Isparta Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Isparta Belediye Başkan Vekili Özler Erdoğan, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerin de seslendirildiği lansmanda davetlilere tasarlanan koku hediye edildi.

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        "103 endemik türden koku tasarladık"

        Isparta Koku Müzesi ve Atölyesi Sorumlusu Meryem Karakurt, Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel Türkiye'nin 103 endemik türünden bir koku tasarımı yaptıklarını söyledi. Misafirlerin kokuyu hissedebilmeleri için ‘Cumhuriyetin Kokusu: 1923'den Bugüne' isimli bir sergi açtıklarını dile getiren Karakurt, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kokularla da hafızada kalsın istiyoruz. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

        "Bu kokuyu sergilemek bizim için onur"

        Isparta Belediye Başkan Vekili Özler Erdoğan, Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel bir koku tasarlandığını belirterek, "Bu özel güne böyle bir koku tasarlanması bizim için çok önemli. Misparta Koku Müzesi'nde bunu sergilemek bizim için onur. Destek veren kıymetli belediye başkanımız ve emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        ‘Cumhuriyetin Kokusu: 1923'den Bugüne' isimli sergi, 15 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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