Isparta'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Çalışmalarda 3 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ya da yer temini" suçundan gözaltına alınırken, 18 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, fuhuş suçuyla mücadele çerçevesinde kentteki bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

Isparta'da bir iş yerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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