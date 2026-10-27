Isparta'da yaylalar sonbahar renklerine büründü
Isparta'nın Aksu ilçesindeki yaylalar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.
Isparta'nın Aksu ilçesindeki yaylalar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.
Anamas, Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarının bulunduğu bölgede ağaçların yaprak değiştirmesiyle güzel manzaralar oluştu.
Yaz aylarında konargöçer topluluklara ev sahipliği yapan yaylalar, sonbaharda da doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Doğanın farklı renklerini bir arada sunan yaylalar, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini keşfetme fırsatı veriyor.
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