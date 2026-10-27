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        Isparta'da yaylalar sonbahar renklerine büründü

        Isparta'nın Aksu ilçesindeki yaylalar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Isparta'da yaylalar sonbahar renklerine büründü

        Isparta'nın Aksu ilçesindeki yaylalar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü.

        Anamas, Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarının bulunduğu bölgede ağaçların yaprak değiştirmesiyle güzel manzaralar oluştu.

        Yaz aylarında konargöçer topluluklara ev sahipliği yapan yaylalar, sonbaharda da doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Doğanın farklı renklerini bir arada sunan yaylalar, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini keşfetme fırsatı veriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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