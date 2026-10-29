Isparta'da cumhuriyetin 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

Isparta’ da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Tören öncesi Isparta Valisi Abdullah Erin, valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti. Daha sonra Vali Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

"Cumhuriyeti payidar kılmak geleceğimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur"

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Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Isparta Valisi Abdullah Erin, "Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milli mücadeleyi sevk ve idare eden Gazi meclisimizin tüm mensuplarını Ahlat ve Malazgirt'teki ilk akınlardan Çanakkale destanına, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar asırlardır kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Milletimizin iradesine ve istiklaline sahip çıktığı hürriyet ve adaletin teminat altına alındığı yeni bir devrim başlangıcı olan cumhuriyet, her türlü imkansızlığa göğüs gererek her tarafı işgal edilen vatan topraklarını büyük bir kahramanlık ve destansı bir azim ve fedakarlıkla ortaya koyduğu mücadeleyle kurtaran aziz ve onurlu Türk milletinin gücünün ve kahramanlığının en somut göstergesidir. Şehit ve gazilerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanet olan cumhuriyeti payidar kılmak tarihimizin en kıymetli mirası ve geleceğimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

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Konuşmaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Mehteran takımının geçişiyle başlayan geçit töreninde askeri bando eşliğinde komandoların geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam düzenlenecek olan fener alayı ile devam edecek.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.