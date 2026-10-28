Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Perşembe günü geçit töreni ve akşamında fener alayı yürüyüşüyle devam edecek. Fener Alayının ardından sanatçı Ebru Yaşar, saat 21.00’da konser verecek.

Isparta Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Isparta Belediyesi’nin çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol üyeleri Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

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