Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

        Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

        Isparta'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıldönümü kutlamaları çelenk töreniyle başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

        Isparta’da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıldönümü kutlamaları çelenk töreniyle başladı.

        15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

        Isparta Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Isparta Belediyesi’nin çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol üyeleri Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        REKLAM

        Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Perşembe günü geçit töreni ve akşamında fener alayı yürüyüşüyle devam edecek. Fener Alayının ardından sanatçı Ebru Yaşar, saat 21.00’da konser verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Isparta'da özel cenaze nakil aracı şarampole devrildi: 1 yaralı
        Isparta'da özel cenaze nakil aracı şarampole devrildi: 1 yaralı
        81 ildeki 103 endemik bitkiden Cumhuriyet kokusu tasarlandı
        81 ildeki 103 endemik bitkiden Cumhuriyet kokusu tasarlandı
        Isparta'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Isparta'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Yalvaç'ta otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Yalvaç'ta otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Isparta'da yaylalar sonbahar renklerine büründü
        Isparta'da yaylalar sonbahar renklerine büründü
        Gül çiçeği taban fiyatı 95 lira olarak belirlendi
        Gül çiçeği taban fiyatı 95 lira olarak belirlendi