Isparta'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik ekim ayında gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 41 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan denetimlerde 6 kişinin yasa dışı giriş, 10 kişinin yasa dışı bulunma, 25 kişinin ise yol izin belgesi olmadan seyahat etme ihlallerinde bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan 41 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, işlemler sonucunda toplam 658 bin 371 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, düzensiz göçmen durumunda bulunan 16 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.