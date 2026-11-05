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        Isparta'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik ekim ayında gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 41 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Isparta'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik ekim ayında gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 41 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

        Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan denetimlerde 6 kişinin yasa dışı giriş, 10 kişinin yasa dışı bulunma, 25 kişinin ise yol izin belgesi olmadan seyahat etme ihlallerinde bulunduğu tespit edildi.

        Yakalanan 41 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, işlemler sonucunda toplam 658 bin 371 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, düzensiz göçmen durumunda bulunan 16 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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