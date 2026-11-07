Mobilyacı baba, 11 yaşındaki kızıyla klasik reklam anlayışını mizahla değiştirdi

HALE PAK KURBAN/İSMAİL KUZ - Isparta'da mobilya üretimi yapan bir firmanın sahibi Ahmet Onur Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızının da rol aldığı mizah içerikli sosyal medya videolarıyla geleneksel reklam anlayışının dışına çıkarak markasının bilinirliğini artırdı.

Mobilya sektörüne 2002 yılında babasının yanında başlayan 42 yaşındaki Ahmet Onur Yalçınkaya, bu yıl mart ayında kendi firmasını kurarak üretim faaliyetlerine başladı.

Ürünlerini ilk etapta sosyal medya üzerinden tanıtan Yalçınkaya, zamanla geleneksel mobilya reklamlarının dışına çıkarak tüketicilerle farklı bir iletişim kurmayı hedefledi.

Bu amaçla marka danışmanı Ali Serkan Arslan ile bir araya gelen Yalçınkaya, yaz tatilinde iş yerinde kendisine eşlik eden 11 yaşındaki kızı Berra'nın da yer aldığı mizah içerikli reklam videoları hazırlamaya başladı.

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Günlük yaşamdan kesitlerin, baba-kız arasındaki samimi diyalogların ve mizahi unsurların öne çıktığı videolar, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

- ⁠"Geleneksel bir mobilya markası olmak istemedik"

Firma sahibi Ahmet Onur Yalçınkaya, AA muhabirine, kendi markası olan mağazadaki ürünlerin üretimini Isparta'da yaptıklarını söyledi.

Mobilya sektöründe uzun yıllar ürün kalitesi, kumaş ve fiyat gibi özelliklerin ön plana çıkarıldığını belirten Yalçınkaya, tüketicilerin artık yalnızca ürün görmek değil, bir hikayenin parçası olmak istediğini fark ettiklerini ifade etti.

Farklı bir iletişim tercih ettiklerini dile getiren Yalçınkaya, şöyle konuştu:

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"Bir de geleneksel mobilya reklamlarının dışına çıkmak istedik. Geleneksel bir mobilya markası olmak istemedik. Biraz mizah, samimiyet, günlük hayattan hikayeler bu şekilde videolar çekmeye başladık. Açıkçası bu kadar ilgi göreceğini biz de tahmin etmiyorduk. İnsanların videolarımızı paylaşması, yorum yapması ve devamını beklemesi bizi çok mutlu etti ve doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Daha anlatacak çok hikayemiz var."

Amaçlarının yalnızca mobilya satmak olmadığını dile getiren Yalçınkaya, Isparta'dan çıkan bir markayı Türkiye genelinde tanınan, sevilen ve güvenilen bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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- "Hem para hem hediye alıyorum"

Reklam videolarında babasıyla birlikte kamera karşısına geçen 11 yaşındaki Berra Yalçınkaya, videoların ilgi görmesinin kendisini şaşırttığını belirtti.

Çevresindekilerin kendisine "Ünlü oldun" dediğini anlatan Berra, reklam çekimlerinde gerçek hayattaki yüz ifadelerini kullandığını söyledi.

Sinirlendiğinde umursamaz ve her şeyden bıkmış gibi davrandığını ifade eden Berra Yalçınkaya, bu halini videolara da yansıttığını dile getirdi.

Çekimler öncesinde babasından hediye istediğini anlatan Berra, "Videolar öncesi babamdan hediye istiyorum. Yoksa ikna olmuyorum. Böyle videolar için hediye pazarlığı yapmak da hoşuma gidiyor. Bu şekilde hem para alıyorum hem de hediye alıyorum." dedi.

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Berra, reklam senaryolarında kendisini en çok zorlayan konuların bilmediği kelimeler ve uzun metinler olduğunu sözlerine ekledi.

- "Mobilyanın üzerinde yaşayan insanların hikayesini anlattık"

Reklam senaryolarını hazırlayan marka danışmanı Ali Serkan Arslan da çalışmaya "Bir mobilya ne kadar tanıtılabilir?" sorusundan yola çıkarak başladıklarını söyledi.

Mobilyayı yalnızca bir ürün olarak tanıtmak yerine, o mobilyayı kullanan insanların yaşamından hikayeler oluşturmayı tercih ettiklerini belirten Arslan, aile ilişkilerini ve gündelik hayattaki çelişkileri mizahi bir dille ele aldıklarını anlattı.

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Arslan, reklam filmlerinde kusursuz ve steril aile yaşamı sunmak yerine, insanların kendi hayatlarından izler bulabilecekleri senaryolar hazırladıklarını ifade etti.