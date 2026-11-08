Isparta'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 08.11.2026 - 01:48 Güncelleme:
Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 07 CJH 374 plakalı minibüs ile A.A. yönetimindeki 21 AGM 415 plakalı otomobil, Demirköprü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 sürücünün tedavileri, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapıldı.
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