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        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Isparta'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 01:48 Güncelleme:
        Isparta'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        H.Ö. idaresindeki 07 CJH 374 plakalı minibüs ile A.A. yönetimindeki 21 AGM 415 plakalı otomobil, Demirköprü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 2 sürücünün tedavileri, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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