Isparta Belediyesinden "Dünya Şehircilik Günü" açıklaması

Isparta Belediyesinin yenilenebilir enerji yatırımları, sıfır atık uygulamaları ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarıyla kentin sürdürülebilir şehircilik hedeflerine katkı sağladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla çevre ve iklim değişikliği alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, belediyenin güneş enerjisi santrallerinin (GES) toplam kurulu gücünün 21 megavata ulaştığı belirtilerek, "İlk olarak Senirce ovalarının tepelerinde 16 megavat kurulu güce sahip GES tesisini hayata geçirdik. ISBAŞ fabrikası, Davraz, Binbirevler ve Mehmet Tönge kapalı pazar yerleri, Kirazlıdere sosyal tesisleri, belediyemize ait bazı hizmet binaları ile yeni otogarın çatılarına kurduğumuz güneş enerjisi sistemleriyle toplam kurulu gücümüzü 21 megavata çıkardık." ifadelerine yer verildi.

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Güneş enerjisinden elde edilen gelirlerin belediye hizmetleri ve yeni yatırımlar için kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bu yatırımlarla hem yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasının hem de belediye bütçesine ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

- Geri dönüşüme para puan teşviki yapılıyor

Belediyenin geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla İstiklal Yeraltı Katlı Kapalı Otoparkının gişe yanında Sıfır Atık Noktası'nı hizmete açtığı belirtilen açıklamada, "Her Atık Çöp Değildir" ve "Atma Getir Kazan" sloganlarıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında vatandaşların kağıt, karton, plastik, cam, metal ve bitkisel atık yağ gibi geri dönüştürülebilir atıklarını merkeze teslim edebildiği bildirildi.

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Açıklamada, "Vatandaşlarımıza verilen kişiye özel kartlara teslim edilen atık miktarı ve kategorisine göre para puan yükleniyor. Biriken puanlar anlaşmalı iş yerlerinde kullanılabiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Belediyenin Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, iklim değişikliğinin kent üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve gelecekte oluşabilecek risklere karşı önlem geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Türkiye'de Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlayan 6 pilot ilden birinin Isparta olduğu hatırlatılan açıklamada, "İklim Değişikliği Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 2 yıldır veri topluyoruz." bilgisi paylaşıldı.

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Planlama sürecinde kentin 3 kilometrekarelik alanlar düzeyinde incelenmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, gıda, tarım, sağlık, enerji, ulaşım, sıfır atık, ticaret, eğitim, sanayi, doğa ve arazi kullanımı gibi çok sayıda alandan elde edilen verilerin değerlendirildiği ifade edildi.

İklim Değişikliği Başkanlığı ve UNDP yetkililerinin yanı sıra farklı sektörlerden uzmanların yer aldığı 35 kişilik kurulun, hazırlanan haritalar üzerinden kentin iklim risklerini analiz ettiği aktarılan açıklamada, "Çalışmalar kapsamında iklim değişikliğine uyum ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik planları birlikte ele alıyoruz. Böylece kentimizi iklim kaynaklı risklere karşı daha dirençli hale getirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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- Isparta'nın iklim çalışmaları COP31'de tanıtılacak

Açıklamada, YİDEP kapsamında yürütülen çalışmaların 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde uluslararası kamuoyuyla paylaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, "Kentimizin iklim değişikliğine uyum ve sera gazı emisyonlarının azaltılması konusundaki planını bilimsel veriler ışığında hazırlıyoruz. Isparta'nın iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarını uluslararası platformlara taşıyarak sürdürülebilir ve dirençli şehirler vizyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.