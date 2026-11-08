Isparta'da "Naime" ismini taşıyan torun ve babaanne aynı gün vefat etti

Aydoğmuş köyü muhtarı Recep Coşkun, torunun ve babaannenin aynı gün vefat ettiğini belirterek, duydukları üzüntüyü dile getirdi.

İsmini taşıdığı babaannesi 87 yaşındaki Naime Tekin de Isparta'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde aynı saatlerde vefat etti.

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