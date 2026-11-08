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        Naime ismini taşıyan babaanne ve torunu aynı gün vefat etti

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde aynı ismi taşıyan 35 yaşındaki torun ile 87 yaşındaki babaanne aynı gün vefat etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Naime ismini taşıyan babaanne ve torunu aynı gün vefat etti

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde aynı ismi taşıyan 35 yaşındaki torun ile 87 yaşındaki babaanne aynı gün vefat etti.

        Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Naime Tekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Tekin, tedavi gördüğü hastanede 7 Kasım Cumartesi günü hayatını kaybetti. Antalya'da yaşayan babannesi Naime Tekin, torununun acı haberine dayanamayarak aynı gün hayatını kaybetti. Babaanne Naime Tekin memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde, torunu ise Antalya'nın Serik ilçesindeki Kırbaş Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi.

        Naime Tekin'in evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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