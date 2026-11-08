Naime ismini taşıyan babaanne ve torunu aynı gün vefat etti

Naime Tekin'in evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde aynı ismi taşıyan 35 yaşındaki torun ile 87 yaşındaki babaanne aynı gün vefat etti.

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