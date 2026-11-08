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        TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Erbaaspor: 1

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Isparta 32 Spor, konuk ettiği Erbaaspor'a 10 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:20 Güncelleme:
        TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Erbaaspor: 1

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Isparta 32 Spor, konuk ettiği Erbaaspor’a 10 mağlup oldu.

        Stat: Isparta Atatürk

        Hakemler: Giray Şaylan, Mustafa Pelit, Mahir Selenga Mısır

        Isparta 32 Spor: Fatih Gülmez, Yiğithan Güveli (Furkan Uludaş dk. 77), Mazlum Demir, Bedirhan Altuntaş (Kerem Nurhan dk. 82), Bahadır Yıldırım, Kaan Yüksel, Mustafa Acar, Enver Cenk Şahin (Keni Var Uzun dk. 63), Vedat Bora, Nurettin Çakır, Fatih Aktay

        Erbaaspor: Alp Arda, Ramazan Kallıoğlu, Oğuzhan Aynaoğlu, Cemal Şener (Eslem Öztürk dk. 78), Yasin Kargı, Muhammed Ali Doğan (Dağhan Erdoğan dk. 65), Emre Turan, Melih Altıkulaç, Yunus Emre Aydemir, Ömer Önder, Oktay Balcı (Turgay Keleş dk. 90+4)

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        Gol: Cemal Şener (dk. 45+2) (Erbaaspor)

        Kırmızı kart: Emre Turan (dk. 89) (Erbaaspor)

        Sarı kartlar: Kaan Yüksel, Nurettin Çakır, Mustafa Acar, Mazlum Demir (Isparta32spor), Yasin Kargı, Ramazan Kallıoğlu, Emre Turan (Erbaaspor)

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