Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı

        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        T.A. (37) idaresindeki 68 AAL 223 plakalı otomobil, Hüyüklü kasabası girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar

        Benzer Haberler

        10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari şahıs Isparta'da yakalandı
        10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari şahıs Isparta'da yakalandı
        Isparta'da kanyonda mahsur kalan 2 yabancı turist kurtarıldı
        Isparta'da kanyonda mahsur kalan 2 yabancı turist kurtarıldı
        Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonya vatandaşı için arama kurtar...
        Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonya vatandaşı için arama kurtar...
        TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Erbaaspor: 1
        TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Erbaaspor: 1
        Naime ismini taşıyan babaanne ve torunu aynı gün vefat etti
        Naime ismini taşıyan babaanne ve torunu aynı gün vefat etti
        Isparta'da "Naime" ismini taşıyan torun ve babaanne aynı gün vefat etti
        Isparta'da "Naime" ismini taşıyan torun ve babaanne aynı gün vefat etti