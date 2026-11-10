Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
T.A. (37) idaresindeki 68 AAL 223 plakalı otomobil, Hüyüklü kasabası girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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