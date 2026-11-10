10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari şahıs Isparta'da yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yağma suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Firari şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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