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        Isparta'da kanyonda mahsur kalan 2 yabancı turist kurtarıldı

        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonyalı 2 turist, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Isparta'da kanyonda mahsur kalan 2 yabancı turist kurtarıldı

        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonyalı 2 turist, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Doğa yürüyüşü için gittikleri kanyonda mahsur kalan 2 turist için gece saatlerinde AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin gece görüş özelliğine sahip dron da kullanarak yaptıkları çalışma sonucu yerleri tespit edilen turistler kurtarılarak güvenli bölgeye getirildi.

        Sağlık ekibince kontrol amaçlı hastaneye götürülen turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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