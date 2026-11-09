Isparta'da kanyonda mahsur kalan 2 yabancı turist kurtarıldı

Ekiplerin gece görüş özelliğine sahip dron da kullanarak yaptıkları çalışma sonucu yerleri tespit edilen turistler kurtarılarak güvenli bölgeye getirildi.

Doğa yürüyüşü için gittikleri kanyonda mahsur kalan 2 turist için gece saatlerinde AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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