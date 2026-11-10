Isparta'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplumsal farkındalığın artırılması, dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi.

Isparta'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

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