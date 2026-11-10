Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Isparta'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Isparta'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Isparta'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Isparta'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        İl Müdürlüğü binasının zemin katında 9-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvanın açılışını, İl Müdürü Selim Köse yaptı.

        Kurum çalışanlarının da katıldığı turnuvada ilk müsabakalar oynandı.

        Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplumsal farkındalığın artırılması, dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi.

        Turnuvanın, çalışanlar arasında dostluk ve dayanışmayı pekiştirmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım

        Benzer Haberler

        Başkan Başdeğirmen: "Aya Yorgi Kilisesi, turizm ve eğitim katkısı sağlayaca...
        Başkan Başdeğirmen: "Aya Yorgi Kilisesi, turizm ve eğitim katkısı sağlayaca...
        Misparta'da 10 Kasım'a özel ebediyetin kokusu tasarlandı
        Misparta'da 10 Kasım'a özel ebediyetin kokusu tasarlandı
        13 yıl önceki 'kasetçi' cinayeti davasında savcı mütalaa verdi
        13 yıl önceki 'kasetçi' cinayeti davasında savcı mütalaa verdi
        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı
        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı
        10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari şahıs Isparta'da yakalandı
        10 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari şahıs Isparta'da yakalandı
        Isparta'da kanyonda mahsur kalan 2 yabancı turist kurtarıldı
        Isparta'da kanyonda mahsur kalan 2 yabancı turist kurtarıldı