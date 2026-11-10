Başkan Başdeğirmen: "Aya Yorgi Kilisesi, turizm ve eğitim katkısı sağlayacak"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğancı Mahallesi'ndeki Aya Yorgi Kilisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Kilisenin endemik ve aromatik bitki merkezi ile kütüphaneye dönüşeceğini belirten Başkan Başdeğirmen, şehrin tarihine sahip çıktıklarını vurguladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Turan Mahallesi'nde 1750'li yıllarda yapılan ve uzun yıllar atıl durumda kalan Aya Baniya Kilisesi'ni restore ettirerek, Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi olarak şehre kazandırmıştı. Isparta'nın yeni turizm gözdesi olan Misparta'dan sonra Başkan Başdeğirmen, şimdi de Doğancı Mahallesi'nde 1760'lı yıllarda yapılan ve yine uzun yıllardır atıl durumda bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ni endemik ve tıbbi aromatik bitki merkezi ile kütüphane olarak Isparta'ya kazandırıyor. Aya Yorgi Kilisesi'nde yüklenici firma tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, teknik ekibiyle birlikte restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, yüklenici firma yetkilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Kızılkan: "Yüzde 99 oranında orijinalliğini koruyoruz"

Yüklenici firma yetkilisi Felat Kızılkan, çalışmalarla ilgili Başkan Başdeğirmen'e bilgi verdi. Kızılkan, kilisenin dış cephesinin orijinal haliyle korunduğunu, bazen belediyenin taş ocaklarından ham kaya blokları getirerek kesim yapıp, yerleştirdiklerini söyledi. Kızılkan, "Yüzde 99 oranında orijinalliğini koruyoruz, yeni imalat yapmıyoruz. Tonozlar yıkılmıştı onları yeniledik. Şimdi oranın yeniden izolasyonunu yapıyoruz. İçeride de çalışmalar yapıyoruz. Arka tarafta da kafeterya yapımı devam ediyor" dedi.

Başkan Başdeğirmen: "Vatandaşlarımıza yeni bir alan sunacağız"

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İşçilere kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğancı Mahallesi'ndeki Aya Yorgi Kilisesi'nin Turan Mahallesi'ndeki Aya Baniya Kilisesi ile aynı dönemde yapılmış bir Ortodoks kilisesi olduğunu söyledi. Aya Baniya Kilisesi'ni restorasyondan sonra Misparta Koku Müzesi haline getirdiklerini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, bu müzenin turizm anlamında şehre güzel katkılar verdiğini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, "Dışarıdan gelen misafirlerimiz koku müzemize çok önem gösteriyor. Aya Baniya Kilisesi'nin yakın mesafesinde Doğancı Mahallesi'nde Aya Yorgi Kilisesi vardı. Bunlar 10 yıl arayla yapılmış. Aya Yorgi Kilisesi'nde kokuyla alakalı diğer kiliseyle entegre olabilecek endemik ve aromatik bitki araştırma merkezi olarak hizmet verecek. Ayrıca kütüphane bölümü olacak. ISUBÜ'ye çok yakın bir mesafede. Üniversite öğrencilerimiz hem bölümleriyle ilgili konularda hem de ders çalışmak için buraya gelebilecekler. Bir yaşam alanı olarak vatandaşlarımızın kullanabileceği bir alan haline geliyor. Tarihimizde her şey değerli. Ne zaman ne yapılmış, kimler tarafından yapılmış olması hiç önemli değil, önemli olan tarihi olması. Biz de tarihimize sahip çıkmak için çalışmalar yapıyoruz. Felat kardeşimiz ve değerli çalışma arkadaşları çok güzel şekilde ince ince nakış dokur gibi burayı eski haline getirmek için büyük bir mücadele veriyorlar. Buranın eski halindeki röleveleri ellerinde. Orada ne varsa aynısını yapmaya çalışıyorlar. Onları ziyarete geldik, güzel çalıştıklarını görüyoruz. Bittikten sonra bize teslim edecekler. Biz de gerekli çalışmaları yaptıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah şehrimize turizm ve eğitim anlamında katkıları olur. Şehrimizde endemik bitkilerin geliştirilmesi ve farklı noktalara getirilmesine katkı sağlayacağımız inancındayız. 807 çeşit endemik bitkiye sahip olan bir şehiriz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.