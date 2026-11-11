11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
Isparta'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
Isparta'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Yalvaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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