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        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri 11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

        11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

        Isparta'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

        Isparta'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Yalvaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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