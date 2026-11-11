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        Isparta'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde belediye tarafından 1111 fidan dikildi

        Isparta'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Isparta'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde belediye tarafından 1111 fidan dikildi

        Isparta'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

        Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen programa Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı katıldı.

        Program kapsamında dikilen fidanların bir bölümü şehit ve gazilere adanırken, ağaçlara şehit ve gazilerin isimleri verildi.

        Etkinlikte protokol üyeleri ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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