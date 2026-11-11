Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Başkan Başdeğirmen: "Döner restoranda 1 saatte Isparta 360 derece görülebilecek"

        Başkan Başdeğirmen: "Döner restoranda 1 saatte Isparta 360 derece görülebilecek"

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Tepesi'nde inşaat çalışmaları devam eden döner restoranda incelemelerde bulundu. Restoranın döner platformunun da test edildiği incelemede konuşan Başkan Başdeğirmen, "Bir kişi burada yemek yerken 1 saat oturursa, oturduğu yerde tüm Isparta'yı 360 derece izleme imkânı olacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Başkan Başdeğirmen: "Döner restoranda 1 saatte Isparta 360 derece görülebilecek"

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Tepesi’nde inşaat çalışmaları devam eden döner restoranda incelemelerde bulundu. Restoranın döner platformunun da test edildiği incelemede konuşan Başkan Başdeğirmen, "Bir kişi burada yemek yerken 1 saat oturursa, oturduğu yerde tüm Isparta’yı 360 derece izleme imkânı olacak" dedi.

        Isparta Belediyesi’nin Çünür Tepesi’ni şehre kazandırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bölgede çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, döner restoran inşaatında da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ekibiyle birlikte döner restorandaki çalışmaları yerinde inceledi, yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. İnceleme sırasında restoranın döner platformu da test edildi.

        REKLAM

        Başkan Başdeğirmen: "Projeyi belediye ekiplerimiz hazırladı"

        Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Tepesinin şehrin en gözde alanlarından bir tanesi olduğunu belirterek, bu bölgenin yıllarca atıl vaziyette gereksiz şekilde kullanıldığını söyledi. Kirazlıdere, Kirazlıtepe, Andık deresi, tren garı ve aquapark bölgesinde olduğu gibi Çünür Tepesine de bir neşter vurduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Bölgede güzel yatırımlar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın buradan en üst seviyede istifade edebileceği bir şekle getiriyoruz. Isparta’yı her yönden görebileceğimiz bir mevkideyiz. Sağ olsun Isparta Belediyesi’nin bünyesinde çalışan mimar ve mühendis arkadaşlarımız buraya çok güzel bir proje hazırladılar. Modern bir proje yaptılar. Isparta’mız ve bölgemizin birçoğunda olmayan, Türkiye’de az olan bir şekilde döner bir restoran yaptılar. Bir kişi burada yemek yerken 1 saat oturursa, oturduğu yerde tüm Isparta’yı 360 derece izleme imkânı olacak. Şu anda biz üzerindeyken platform dönmeye başladı. Burada 2 tane platform var. Bir tanesi iç tarafta olan büyük platform diğeri de pencere kenarındaki platform. Bunlar birbirine zıt şekilde de dönebiliyor, birbirine paralel şekilde de dönebiliyor. Farklı bir etkinlik olacak" dedi.

        REKLAM

        "250 bin metrekare alanı şehrimizin hizmetine sunacağız"

        Kente gelen misafirlerin önceki tesislere olduğu gibi döner restorana da ilgi ve alaka göstereceği inancında olduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, "Müteahhit arkadaşımız burada ciddi ve kaliteli bir çalışma yapıyor. Bittiği zaman vatandaşlarımız buraya geldiğinde şehrimizin ne kadar modern ne kadar ileriye dönük yapılarla karşılaşacağını görecekler. Sadece bu yapı değil çevresindeki 250 bin metrekare alanı bulunan Çünür Tepesinin tamamında çalışma yapıyoruz. Daha önce de açıklamıştım buranın 131 bin metrekaresini belediye olarak satın aldık. 120 bin metrekaresi de bizimdi. Toplamda 250 bin metrekare alanı şehrimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Çay bahçelerimiz, vakit geçirilebilecek alanlar, şehri seyredebilecek alanlar ile çok güzel bir şelale yapıyoruz. Ayrıca burası badem ağaçları olan bir bölge. Ama bu ağaçların yüzde 80’i yaşlanmış ve hastalık almış. Bu yıl ve önümüzdeki yıl bu bölgeye binin üzerinde badem ağacı fidanlarını dikerek ağaçları yenileyeceğiz. Aralarına farklı meyveler de koyarak daha hareketli hale getireceğiz. İlkbaharın gelişiyle buranın bembeyaz, pamuk tarlası gibi görünmesini sağlayacağız. Gecesi bir başka gündüzü bir başka, kışı ve yazı farklı mükemmel bir ortam oluşuyor. Müteahhidimize, etüt proje müdürlüğü ekibimiz ile süreci takip eden tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimiz inşallah önümüzdeki yaz mevsiminden itibaren bu güzel yapıya kavuşarak hizmetlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Isparta'da pekmez kabından uyuşturucu çıktı
        Isparta'da pekmez kabından uyuşturucu çıktı
        11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
        11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
        Isparta'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Isparta'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Başkan Başdeğirmen: "Aya Yorgi Kilisesi, turizm ve eğitim katkısı sağlayaca...
        Başkan Başdeğirmen: "Aya Yorgi Kilisesi, turizm ve eğitim katkısı sağlayaca...
        Misparta'da 10 Kasım'a özel ebediyetin kokusu tasarlandı
        Misparta'da 10 Kasım'a özel ebediyetin kokusu tasarlandı
        13 yıl önceki 'kasetçi' cinayeti davasında savcı mütalaa verdi
        13 yıl önceki 'kasetçi' cinayeti davasında savcı mütalaa verdi