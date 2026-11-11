Başkan Başdeğirmen: "Döner restoranda 1 saatte Isparta 360 derece görülebilecek"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Tepesi’nde inşaat çalışmaları devam eden döner restoranda incelemelerde bulundu. Restoranın döner platformunun da test edildiği incelemede konuşan Başkan Başdeğirmen, "Bir kişi burada yemek yerken 1 saat oturursa, oturduğu yerde tüm Isparta’yı 360 derece izleme imkânı olacak" dedi.

Isparta Belediyesi’nin Çünür Tepesi’ni şehre kazandırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bölgede çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, döner restoran inşaatında da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ekibiyle birlikte döner restorandaki çalışmaları yerinde inceledi, yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. İnceleme sırasında restoranın döner platformu da test edildi.

REKLAM

Başkan Başdeğirmen: "Projeyi belediye ekiplerimiz hazırladı"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Tepesinin şehrin en gözde alanlarından bir tanesi olduğunu belirterek, bu bölgenin yıllarca atıl vaziyette gereksiz şekilde kullanıldığını söyledi. Kirazlıdere, Kirazlıtepe, Andık deresi, tren garı ve aquapark bölgesinde olduğu gibi Çünür Tepesine de bir neşter vurduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Bölgede güzel yatırımlar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın buradan en üst seviyede istifade edebileceği bir şekle getiriyoruz. Isparta’yı her yönden görebileceğimiz bir mevkideyiz. Sağ olsun Isparta Belediyesi’nin bünyesinde çalışan mimar ve mühendis arkadaşlarımız buraya çok güzel bir proje hazırladılar. Modern bir proje yaptılar. Isparta’mız ve bölgemizin birçoğunda olmayan, Türkiye’de az olan bir şekilde döner bir restoran yaptılar. Bir kişi burada yemek yerken 1 saat oturursa, oturduğu yerde tüm Isparta’yı 360 derece izleme imkânı olacak. Şu anda biz üzerindeyken platform dönmeye başladı. Burada 2 tane platform var. Bir tanesi iç tarafta olan büyük platform diğeri de pencere kenarındaki platform. Bunlar birbirine zıt şekilde de dönebiliyor, birbirine paralel şekilde de dönebiliyor. Farklı bir etkinlik olacak" dedi.

REKLAM

"250 bin metrekare alanı şehrimizin hizmetine sunacağız"

Kente gelen misafirlerin önceki tesislere olduğu gibi döner restorana da ilgi ve alaka göstereceği inancında olduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, "Müteahhit arkadaşımız burada ciddi ve kaliteli bir çalışma yapıyor. Bittiği zaman vatandaşlarımız buraya geldiğinde şehrimizin ne kadar modern ne kadar ileriye dönük yapılarla karşılaşacağını görecekler. Sadece bu yapı değil çevresindeki 250 bin metrekare alanı bulunan Çünür Tepesinin tamamında çalışma yapıyoruz. Daha önce de açıklamıştım buranın 131 bin metrekaresini belediye olarak satın aldık. 120 bin metrekaresi de bizimdi. Toplamda 250 bin metrekare alanı şehrimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Çay bahçelerimiz, vakit geçirilebilecek alanlar, şehri seyredebilecek alanlar ile çok güzel bir şelale yapıyoruz. Ayrıca burası badem ağaçları olan bir bölge. Ama bu ağaçların yüzde 80’i yaşlanmış ve hastalık almış. Bu yıl ve önümüzdeki yıl bu bölgeye binin üzerinde badem ağacı fidanlarını dikerek ağaçları yenileyeceğiz. Aralarına farklı meyveler de koyarak daha hareketli hale getireceğiz. İlkbaharın gelişiyle buranın bembeyaz, pamuk tarlası gibi görünmesini sağlayacağız. Gecesi bir başka gündüzü bir başka, kışı ve yazı farklı mükemmel bir ortam oluşuyor. Müteahhidimize, etüt proje müdürlüğü ekibimiz ile süreci takip eden tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimiz inşallah önümüzdeki yaz mevsiminden itibaren bu güzel yapıya kavuşarak hizmetlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.