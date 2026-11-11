Isparta'da 18 bin fidan toprakla buluştu.

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Gönen ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. 2 bin 500 fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte konuşan Vali Abdullah Erin, "Gönen ilçemizde 2 bin 500 fidanı çocuklarımız, gençlerimiz, aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve protokol üyelerimizle birlikte toprakla buluşturduk. Ülkemizin geleceğine nefes, yarınlarımıza umut olması için bugün Isparta'mız genelinde 18 hektarlık alanda 18 binin üzerinde fidanı buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Orman varlığımızın artırılması ve korunması için büyük bir özveriyle çalışan Orman Teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, bu anlamlı günde bizlerle birlikte fidanları toprakla buluşturan şehit ailelerimize, gazilerimize, öğrencilerimize, protokol üyelerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.