Binali Yıldırım: İnsana yatırım yapmaya devam edeceğiz (2)

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, geçirdiği kazada yaralanan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'i Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yıldırım ve beraberindeki heyet, kontrol amaçlı hastanede bulunan Başdeğirmen çiftinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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