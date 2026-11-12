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        Binali Yıldırım: İnsana yatırım yapmaya devam edeceğiz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Binali Yıldırım: İnsana yatırım yapmaya devam edeceğiz (2)

        KAZA GEÇİREN BAŞKAN VE EŞİNE ZİYARET

        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, geçirdiği kazada yaralanan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'i Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yıldırım ve beraberindeki heyet, kontrol amaçlı hastanede bulunan Başdeğirmen çiftinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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