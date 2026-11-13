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        PFDK'dan Ender Kızıltan'a 13 maç men cezası

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan'a 13 maç men cezası verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:24 Güncelleme:
        PFDK'dan Ender Kızıltan'a 13 maç men cezası

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan’a 13 maç men cezası verdi.

        PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 Kasım 2026 tarihinde oynanan Erbaaspor Isparta 32 Spor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Isparta 32 Spor görevlisi Ender Kızıltan’a 13 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. Kurul ayrıca Kızıltan’a 25 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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