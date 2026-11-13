PFDK'dan Ender Kızıltan'a 13 maç men cezası

PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 Kasım 2026 tarihinde oynanan Erbaaspor Isparta 32 Spor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Isparta 32 Spor görevlisi Ender Kızıltan’a 13 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. Kurul ayrıca Kızıltan’a 25 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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