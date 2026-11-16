Eğirdir'de yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
F.D. idaresindeki 32 AGZ 001 plakalı minibüs, Dr. İsa Köklü Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücü F.D. ile eşi araçtan çıkarken, F.D. elinden hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
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