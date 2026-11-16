Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Eğirdir'de yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

        Eğirdir'de yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Eğirdir'de yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

        F.D. idaresindeki 32 AGZ 001 plakalı minibüs, Dr. İsa Köklü Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Sürücü F.D. ile eşi araçtan çıkarken, F.D. elinden hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Isparta'da kavga sırasında kesici aletle yaralanan kişi hastaneye kaldırıld...
        Isparta'da kavga sırasında kesici aletle yaralanan kişi hastaneye kaldırıld...
        Isparta'da 13 yetim çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        Isparta'da 13 yetim çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        Isparta 32 Kadın Basketbol takımı lige galibiyetle başladı
        Isparta 32 Kadın Basketbol takımı lige galibiyetle başladı
        Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Kadın Basketbol Takımı'nı ilk maçta yalnız b...
        Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Kadın Basketbol Takımı'nı ilk maçta yalnız b...
        Isparta'da kaçak sigaralara el konuldu
        Isparta'da kaçak sigaralara el konuldu
        Ipsarta'da 6 yıl 9 ay cezası bulunan firari yakalandı
        Ipsarta'da 6 yıl 9 ay cezası bulunan firari yakalandı