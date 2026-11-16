Eğirdir'de yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

F.D. idaresindeki 32 AGZ 001 plakalı minibüs, Dr. İsa Köklü Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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